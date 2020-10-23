AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Markar Esayan, geçtiğimiz cuma günü mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Esayan için dün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze merasimi düzenlendi.

ESAYAN'I SİYASİLER UĞURLADI

Türkiye'de sivil siyasetin, demokrasinin üstün tutulması için verdiği mücadele, eserler ve yazılarıyla tanınan Esayan'ın son yolculuğuna uğurlandığı tören için çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve STK başkanı katılım gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldığı törende bakanlar, birçok milletvekili ve gazeteci arkadaşı da hazır bulundu. Esayan, mide kanseri nedeniyle bir buçuk yıldır tedavi görüyordu ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Esayan'ın ölümünü duyurmuştu.

Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan (solda) ile görüştü.

KATKILARINI UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan da, yaptığı bir paylaşımda Esayan'ın sevenlerine başsağlığı dilerken, "Ülkemiz siyasetine ve demokrasisine yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Esayan'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı şekilde cenaze merasiminin yapılacağı alana getirildi. Başkan Erdoğan ve ailesini Esayan'ın naaşının getirildiği Meryem Ana Kilisesi'nde Ermeni Patriği Sahak Maşalyan karşıladı.



TÖRENİ ATEŞYAN YÖNETTİ

TÜRKİYE Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başpiskopos Aram Ateşyan yönetti. Kilisede yapılan törenin ardından Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konularak mezarlığa doğru yola çıktı. Erdoğan, Esayan'ın naaşının araca yerleştirilişini bekledikten sonra Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'a taziyelerini iletti.



ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan Ermenistan gerilimi ve Suriye meselesi ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın işbirliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan, Azerbaycan meselesinde de haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Markar Esayan'a veda! Başkan Erdoğan patrikhanedeki cenaze törenine katıldı