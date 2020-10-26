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Haberler Politika Ermeniler cepheye çocuk asker sürdü

Ermeniler cepheye çocuk asker sürdü

Ermeniler cepheye çocuk asker sürdü
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR
HACİYEV, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi. ÖTE yandan Ermenistan ordusu, Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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