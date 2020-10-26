KKTC gücünü Türkiye’den alıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakere sürecine ilişkin "Artık alternatif çözüm modellerinin masaya getirilmesi lazım. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin işbirliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim" dedi. İlk resmi ziyaretini Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine pazartesi günü Türkiye'ye düzenleyeceğini söyleyen Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'yle ilişkilerimizi çok önemsiyorum. KKTC halkıyla Türkiye Cumhuriyeti halkının daha da yakınlaştırılması, aramızdaki bağların daha da güçlendirilmesi için çalışacağım" dedi.



UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ

Kıbrıs davasının müşterek bir dava olduğuna işaret eden Tatar, "Doğu Akdeniz, bu davanın bir köşesindedir. Özellikle son dönemde hidrokarbon zenginliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunların paylaşımında ve bu ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle her daim Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber hareket etmek durumundayız. Kıbrıs Türkü yalnızken yanında Türkiye vardı. Biz gücümüzü Türkiye'den alıyoruz. Türkiye'yle uyum içinde çalışmak bizi güçlü kılıyor" diye konuştu.