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Haberler Politika Nusret Tatbikatı’nın ilk safhası tamamlandı

Nusret Tatbikatı’nın ilk safhası tamamlandı

Nusret Tatbikatı’nın ilk safhası tamamlandı
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından tatbikatla ilgili yapılan paylaşımda, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı. Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü" ifadelerine yer verildi.

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