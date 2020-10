‘Siz istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz’

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'dan Avrupa'da artan Türk ve müslüman karşıtlığına ilişkin açıklama geldi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Altun, "Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz" ifadesini kullandı. Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınlarıyla bezeli sistematik zorbalığın bir ifade özgürlüğü meselesi olmadığını vurgulayan Altun, "Bugün Avrupa'da Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor. Anlamaları gereken husus şudur. Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi her bedeli ödeyerek savunacağız" dedi.