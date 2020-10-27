Ateşkes isteyenler silah gönderiyor

Ermenistan'ın saldırılarının ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunu bütün dünyaya kanıtladık. Ermeni halkı, bizim ata topraklarımıza Karabağ'a yerleştirildi. Topraklarımız işgal altında olduğu halde bize yaptırımlar sürdü, bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri, Stalin'in Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a verdiği iddia edildi, bu yalandır" dedi.

KARABAĞ'DAN ÇIKSINLAR

ÇÖZÜM için Ermenistan'a yaptırım uygulanması gerektiğini ifade eden Aliyev, "Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca, bize 'Durun, sulh yapın' deniliyor. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esir ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine ihlal edildi. Ateşkesi isteyenler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Listesi bende var. Hangi uçak neyi, nereye, ne zaman getirdi, hepsini biliyoruz. Ateşkes isteyen, Ermenistan'a neden silah gönderiyor? Silah vermeyin, bu mesele de bitsin. Ermenistan'ı kurtarmak isteyen, toprağımızdan çıkmasını söylesin. Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca 'Dünya beşten büyüktür' dedi, haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de, adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır. Çünkü biz haklıyız" diye konuştu.



"SAVAS OLURSA TÜRK F-16'LARINI GÖRECEKLER"

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkede bulunan Türk F-16'ların daha önceden tatbikat için geldiğini, kardeş Türkiye tarafından manevi destek için burada tutulduğunu söyleyerek, "Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler" dedi.