Boykota ilk destek Bayındır’dan

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız malları için yaptığı boykot çağrısı İzmir Bayındır'da karşılık buldu.

ASLA YOLDA BIRAKMAM

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söz ve eylemleri ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından yapılan çağrıya Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'den destek geldi. AK Partili Başkan Demirezen, Fransız marka Renault Megane makam otomobilini Erdoğan'ın çağrısı üzerine kullanmayacağını açıkladı. 30 Aralık'ta sözleşmesinin bittiğini, aynı makam arabasıyla ilgili de sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Başkan Demirezen, "Yayan giderim, Sayın Cumhurbaşkanımı yolda bırakmam. Sonuna kadar destekliyorum" açıklamasında bulundu.