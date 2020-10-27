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Haberler Politika Karabağ özgürlüğüne kavuşacak

Karabağ özgürlüğüne kavuşacak

Karabağ özgürlüğüne kavuşacak
Giriş Tarihi: 27.10.2020

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını vurguladı. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Kalın, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor." Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek" dedi.

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