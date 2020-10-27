Rus savaş uçakları İdlib’i bombaladı

RUS savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.

İDLİB'DEKİ DURUM

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu. SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirildi. Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlamış, İdlib'de ateşkes tesis edilmişti. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.