Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrasında açıklamalar

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

KARİKATÜR SKANDALI



Bu çağ maalesef nefret suçlarının giderek damga vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize hakaret edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ



Diyarbakır Anneleri evlat nöbetlerine devam ediyorlar. 421 gün oldu. Bu anneler evlatlarına kavuşmak için dünya tarihine geçecek bir mücadele veriyorlar. 164 aile katıldı, evladına kavuşan aile sayısı 19'a yükseldi. Bütün bu süreç evlat ve vicdan çağrısı olarak orada duruyor. Bu anneler 'Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz' sözünü 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi yar olmaz'a çevirdiler. Birileri gidip de Diyarbakır Anneleri'ni görmezden gelerek "Ben demokrasi mücadelesi veriyorum" gibi sözler sarfediyorsa bilelim ki otomatikman kendisini iki yüzlü bir adrese postalamış olur. Geçenlerde o annelere bir milletvekilinin yaptığı hakaret kendi vicdanını terör örgütüne sattıklarının göstergesidir.

Diyarbakır Anneleri ile dayanışma içerisinde olmak orada herhangi bir şekilde evlatlarını kaybetmiş annelerle dayanışma içerisinde ibaret olmak değil. Diyarbakır Anneleri'nin her zaman yanındayız. Evlatlarına kavuşamamış olanların ilk fırsatta evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz. Şırnak'ta da anneler bir eylem başlattılar. Onlara da selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.

'ERMENİSTAN İŞGALCİDİR, AZERBAYCAN VATAN SAVUNMASI YAPIYOR'



Haksız ve hukuksuz saldırı karşısında Azerbaycan'ın ortaya koyduğu vatan savunması tüm safhalarıyla izlediğimiz bir süreç olarak devam ediyor. Bir yöntem olarak bazıları ateşkes mekanizmasını kullanmaya çalıştılar. Ateşkes Ermeniler tarafından hemen ihlal edildi. Böylece bir kere daha Ermenistan'ın diplomasi, siyasi müzakere istemeyen, saldırganlıkla işi bitirmek isteyen taraf olduğu görüldü. 23 Ekim itibarıyla Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması sonucunda 63 sivil hayatını kaybetti, 219 Azerbaycan Türkü kardeşimiz yaralandı. Bizim açımızdan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Ermenistan saldırgan taraftır. Cumhurbaşkanımız her tarafta sn. Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüşerek desteğini yineliyor. 18-20 Ekim tarihlerinde Meclis Başkanı Şentop Bakü'yü ziyaret ederek Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermiştir. Çözüm bulmak isteyenlerin ilk olarak Ermenistan'ın işgalini masaya yatırması gerekiyor. Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan vatan savunması yapmaktadır.



KKTC SEÇİMLERİ



KKTC'de seçimler oldu ve KKTC'de Sn. Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Sn. Tatar'ın ifade ettiği sözler yeni ve pozitif bir dönemin işaretçisidir. KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz birtakım incitici mesajlar, Kıbrıs davasını ve Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların da dönemi böylece kapanmış oldu. Sn. Tatar'ın gerçeklere dayanan çözümlerin altını çizmesi KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından yeni bir döneme işaret etmektedir.

Şu anda Oruç Reis 25 Ekim -4 Kasım sismik araştırma icra edeceği bir bölge söz konusu. Burası Yunanistan'a 440, ülkemize ise 130 km uzaklıktadır. Uluslararası hukukun işaret ettiği gibi Türkiye hukuki temelde haklarını savunmaktadır. Yunanistan ise maksimalist tezlerin peşinden koşmaktadır. Müzakereler söz konusu oluyor zaman zaman. Sahada fiili bir durum yaratmak gibi bi r tutumdan söz ederse Yunanistan, müzakere kapımız her zaman açıktır. Türkiye Cumhuriyeti bir müzakere devletidir. Ama sahada fiili bir durum ortaya koydukları zaman cevabı verilir. Esas olan ilke Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir.