Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan Hatay'daki terör saldırısı hakkında, "Bir felaketin önüne geçildi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok" sözleriyle Charlie Hebdo'nu yayınladığı karikatüre tepki gösterdi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözlerimin başında, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız Markar Esayan'a rahmet diliyorum. Bizlerle birlikte bu ülkede gerçekten bir demokrasi mücadelesinde çok aydınlık geleceğe imzalar atan bu kardeşimiz de iki dönem milletvekili ve MKYK üyesi olarak çalıştı. Son dönemde çok çile çekti. Kendilerine özellikle birlikte arkadaşlarımızla ebedi aleme uğurlarken dünyaya da bir mesaj verdik. O mesaj da bizim birlikteliğimizin kadim medeniyetimizin gereği neyse oraya dayalı olduğu anlayışıydı.

SURİYE'YE OPERASYON MESAJI

Bu arada sözlerimin hemen başında, Hatay'a ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Ülkemize giren iki teröristin kısa sürede tespiti ve etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Kahraman güvenlik güçlerimizin alınlarından öpüyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun somut güvenliğe dayandığını kimse inkar edemez. Suriye sınırımız boyunca ülkemize yönelik tehditlerin artarak sürdüğünü görüyoruz. Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının eylem arayışında olduğunu biliyoruz. Suriye'deki varlıklarını DEAŞ'la mücadeleye bağlayanların bahanesi de boştur.

Suriye halkı bölge dışından gelen güçler ile onların güdümündeki terör örgütlerinin savaşını kanıyla canıyla ödüyor. Biz buna seyirci kalamayız. Sınırlarımızın yanı başında yaşanan her hadisenin sancısını biz de hissediyoruz. Hatay'daki olan bunun son örneğidir. Suriye'ye çöreklenen güçler bu orta oyununu kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü bitirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Milletimizin Cumhuriyet Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Saldırıya uğrayan devletimize Anadolu bile çok görülmüştü. Bugünkü topraklarımızı paylaşmayı, milletimizi esir hale getirmeye çalışanların planlarını İstiklal Harbi'yle bozmuştuk. Misak-ı Millînin gerisindeki bugünkü sınırlarda yeni bir gelecek kurduk. Türkiye'yi kendilerine bağımlı tutmak isteyenler sürekli işbaşındaydı. Yeri geldi darbe yaptılar, yeri geldi vesayet düzeni kurdular, yeri geldi terör örgütlerini üzerimize saldırdılar. Ama milletimiz iradesine sahip çıktı.

İstiklal Harbini yöneten Meclisimiz dimdik ayağa kalkmayı başardı. En son 15 Temmuz'da bombalanmasına rağmen darbecilere cesaretle direnen Meclisimiz ikinci kez gazilik unvanı ile şereflendi. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak, kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Nasıl İstiklal Harbi'nde Gazi Mustafa Kemal Paşa 'İlk hedefiniz Akdeniz' dediyse bizim de ilk durağımız 2023 hedefleridir. Ülkemizin son 7 yıldır kesintisiz yaşadığı saldırı dalgası kimi alanlarda ilerlememizi yavaşlatsa da hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.



CHARLIE HEBDO'DAN SKANDAL KARİKATÜR

Bu gece Müslümanlar için özel bir gecedir. Mevlid Kandili değil, Leyl-i Mevlid. Rabbime bizleri, adı güzel kendi güzel Muhammed'in dünyaya vasıl oluşunun bir sene-i devriyesine kavuşturduğu için dua ediyoruz. Bu gece hürmetine Rabbimin yaptığımız duaların, namazların kabul buyurmasını temenni ediyorum.

İslam ve Müslüman düşmanlığının Peygamber efendimize saygısızlığın Avrupa'da kanser gibi yayıldığı bir dönemde geçiyoruz. Fransa'da ahlak yoksunu bir derginin, şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi zul kabul ettiğim için bakmadım. Ben neyim ki, benim Peygamberime laf edenlerle ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

Ülkemizde bunların uzantıları olduğu da biliyoruz. Bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken, bunlar buralardan oy devşirebileceklerini zannediyorlar. Bu pazarda sizlere yer yok. Sağduyulu Avrupalıları aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gelecek için inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Bu kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. Peygamberimiz 1442 yıl öne Medine halkının verdiği cevapla tekrarlayım: 'Ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden, ey bize gönderilen elçi, yüce bir davetle geldin, geldin Medine'ye şeref verdin, merhaba ey sevgili.' Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya ve tüm zamanlara şeref veren tüm saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Biz son nefesimizi verdiğimzi gün değil, bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir. Ezanı ve bayrağı için canını veren bir milletiz. Biz bunların karşısında mı onurumuzdan vazgeçeceğiz, yönümüzü değiştireceğiz. Birileri böyle yapabilir ama Türk milleti inancı ve değerlerine yöenlik böyle cibiliyetsiz bir tavır asla takınamaz. Biz kendi dinimizle birlikte diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz. Cami, kilise, sinagog yan yana hizmet vermiştir.

Şimdi buradan Batı'ya sesleniyorum; ya siz değil misiniz Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden? Siz değil misiniz milyonlarca Cezayirliyi katleden, Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren. Siz katilsiniz katil! Bugün hala aynı şeylerin arayışı içindesiniz. Ama kusura bakmayın, Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin orada? Ne oldu aradığını buldun mu, bulamadın. Kovdular seni. Tanındıkça her yerden kovulacak. Bunlar Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar. 1000 yıl birlikte yaşadığımız insanlara düşman kesilmemiz için hiçbir sebep yoktur. Biz maruz kaldığımız saldırılara karşı kendimizi savunuyoruz.

KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

Adeta ipe un serdiler. Her toplantı oturdular-toplandılar-dağıldılar şeklinde geçti.

Ermeniler saldırdı, Azeri Türkü kardeşlerim de kendilerini savunma noktasına geldiler. Süreç devam ediyor. Liderlerle görüşmelerimiz devam ediyor.

Putin ile buradaki süreci etraflıca ele aldık. Artık bu işe Kafkaslarda son verelim dedik. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle görüşmeleri yapayım ve bu işe artık tatlı bir yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin, heyetimizle görüşmeler yapalım. Ama bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce de 5+1 kendileriyle görüştük. Samimi bir adım atacaksak atalım. Bu işi bitirmek durumundayız. Biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. İnşallah bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında kimse kusura bakmasın babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

Siz Orta Doğu'dan Suriye'den Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz, yabancı güçler gönderiyorsunuz diyorlar.