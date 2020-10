Cephe hattına Türk imzası

Türkiye'nin ürettiği yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA), son 4 yılda ülke ekonomisine 3.5 milyar dolar kazandırdı. Geçmişte İsrail'den alınan 10 adet Heron için 250 milyon dolar ödeyen Türkiye, 12 İHA'yı 47 milyon dolara mal ederek hem savunma sanayiine büyük katkı yaptı hem de bu alandaki dış alımlara son verilmesini sağladı.



SİPARİŞ SIRASINA GİRDİLER

Teknolojik donanımı ile parmak ısırtan SİHA'larımız Libya, Suriye ve Karabağ'daki savaş baronlarını da dize getirdi. Türk İHA'larının Katar, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edilmesi de söz konusu elektronik harp teknolojilerinin ülkemize getirisini artırdı. İHA'ları Sırbistan, Macaristan ve Pakistan gibi ülkelerin de almak için girişimde bulunması Türk ekonomisi için de ciddi katkı oluşturacak.

DIŞ BASINDA GÜNDEM OLDU

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonda cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları yabancı basının da gündemine oturmuş durumda. En son geçtiğimiz hafta Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda manşetine taşıdığı Türk SİHA'larının Karabağ cephesinde çatışmaların seyrini değiştirdiğini yazdı. Askeri uzman Viktor Baranets, kaleme aldığı analizde Türk SİHA'larını geleceğin silahları olarak gösterdi. Türkiye'nin bugüne kadar sadece terörle mücadele operasyonlarında Libya, Suriye, Kuzey Irak'ta kullandığı İHA ve SİHA'lar Karabağ'la birlikte ilk kez bir devlete karşı da kullanılmış oldu.

AZERİLER ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında yer alan Türkiye, desteğini sadece sözde bırakmayıp cephe hattına gönderdiği SİHA'larla, Bakü yönetimine büyük avantajlar sağladı. Envanterinin yüzde 95'i eski Sovyet yapımı savaş teknolojilerinden oluşan Ermenistan ordusuna karşı üstünlük sağlayan Azeri ordu birlikleri Ermenistan'a sağlanan silah desteğine rağmen SİHA'larla karada sağladığı üstünlüğü hava sahasına da taşıdı. Yaklaşık bir aydır ilerleyişini devam ettiren Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmaya adım adım yaklaşırken, yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'larıyla cephe hattına adını yazdıran Türkiye bir yandan da dünyaya Azerbaycan'ın haklılığını haykırarak diplomasi dahil her alanda tam desteğini sürdürüyor.



F-16'LAR DA KULLANILABİLİR

KARABAĞ'A yönelik saldırıların başlamasından bu yana her konuşmasında Türkiye'nin desteğini dile getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki günkü ulusa seslenişinde Türk F-16'larını da devreye sokabileceklerini açıkladı. "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir" diye soran Aliyev, "Şu an kullanılmıyorlar, ama eğer Azerbaycan'a bir dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.



TAKTİKSEL PLANLAMA BAŞARISI

AZERBAYCAN ordusuna ait SİHA ve 'kamikaze drone'lardan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda aktif olarak yararlanıldı. Libya ve Suriye sahasından sonra elde edilen bu başarının arka planında ise taktiksel planlamalar yatıyor. Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine dikkat çeken uzmanlar, Bayraktar TB-2'nin, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yaptığını hem de MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atabildiğine vurgu yapıyor. SİHA'ların S-300'lerin olduğu bir hava sahasında vızır vızır uçabilmesinin arka planında çok detaylı düşünülen bir harekat planlaması olduğu yorumu yapılıyor.



ESKİ RUS TANKLARI TARİHE KARIŞIYOR

RUS İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Gazeteye değerlendirmede bulunan Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları SİHA'lar karşısında savunmasız durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.



40'IN ÜSTÜNDE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ETKİSİZ

Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen SİHA'lar 40'ın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı.



KARABAĞ SORUMLUSU VURULDU

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan'ı vurdu.



ASİMETRİK TERÖR HEDEFLERİNDE KULLANILIYORDU

KARABAĞ'DA oyun değiştirici bir rol üstlenen SİHA'lar daha önce sadece asimetrik hedeflere yani terör örgütlerine karşı kullanılıyordu. Bugün gelinen noktada Suriye rejimi ve Ermenistan gibi düzenli ordulara karşı da kullanılıyor. Bu durum artık İHA ve SİHA'ların artık savaşlarda da sahneye çıkacağı hatta gelişmiş teknolojileriyle savaşın kaderini kullanıcı ülkenin lehine değiştirebileceği şeklinde yorumlanıyor.



PAŞİNYAN'DAN TERÖR HALAYI

AZERBAYCAN'I cephede yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, PKK ile yaptığı işbirliğine rağmen başarılı olamadı. Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen 'sözde zafer' kutlamasını halay çekerek attı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.



İSTİHBARAT BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Paşinyan'ın talebiyle görevden alındı.

ZÜMRÜT YILMAZ