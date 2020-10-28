Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı açıklaması geldi.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah.
Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın. pic.twitter.com/8utxLit9xB
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