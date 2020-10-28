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Haberler Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

, Twitter adresi üzerinden FİKKO toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

28.10.2020, 20:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı açıklaması geldi.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.

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