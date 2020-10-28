Müslümanlara destek verdiği için silindi

AMERİKAN New York Times gazetesi, Mesut Özil'in Alman milli takımında ve İngiliz kulübü Arsenal'de gözden düşme sebebinin Müslümanlara verdiği destek olduğunu iddia etti. "Uygurlara destek paylaşımıyla Çin'i kızdırmasının ardından adeta bir anda ortadan kayboldu" denilen haberde, "Özil aylardır Sincan'daki duruma öfkeleniyordu. 20 milyon takipçisine yaptığı paylaşım Premier Lig için de önemli sorunlara yol açtı. Arsenal yöneticileri Özil'i uyardı. Mesut transfer olmadı ve Arsenal'de kaldı ancak fiilen silindi" ifadeleri kullanıldı.