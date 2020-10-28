‘Sıfır atık’ ödüllerini Emine Erdoğan verdi

Burada yaptığı konuşmada sıfır atık projesinin birçok çevreden büyük ilgi gördüğünü ve uygulanmaya başlandığını kaydeden Emine Erdoğan, "Yarışmaya 231 geçerli proje başvurusu olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Her ne kadar üç proje ödül alacak olsa da, sıfır atık için fikir üretmiş tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizin bu konuyu sahiplenmiş olmasını çok önemli buluyorum. İnanıyorum ki ödül alsın almasın, geri kalan tüm projeler de hayata geçecektir. Hiç beklenmedik şekilde hayatımıza giren pandemi, önümüzde birçok mücadele alanı açtı. Bir yandan sağlığımızı bu büyük tehditten korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da, hayatlarımızın normal düzenine geri dönmek için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

'MASKELERİ ÇÖPE ATIN'

MASKE atıkları konusunda da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek artık sıradan bir görüntü oldu. Bu davranış, bugüne kadar yapılan güzel işleri de ziyan ediyor" ifadelerini kullandı.