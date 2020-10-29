Ahlaksız dergiye her kesimden tepki

CHARLİE Hebdo'nun Başkan Erdoğan'a ve Peygamberimize hakaret eden karikatürüne her kesimden tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum" derken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Mizah değil, terbiyesiz! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir" dedi.



ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



