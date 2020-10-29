CHP’li belediyeden bayrağa saygısızlık

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bayrak krizi yaşandı. Kutlamalar için caddeye asılması planlanan bin metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk resimlerinin de bulunduğu Türk bayrağının yere serilmesi ve üzerinden araçların geçmesi tepkilere neden oldu. Bayrak, skandal görüntülerin ardından sabah saatlerinde kontrollü olarak yerine asıldı. Bayrağın yere düşme ihtimaline karşı da cadde trafiğe kapatıldı. Tepkiler üzerine caddeye gelerek incelemede bulunan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Bayrağın yekpare olmasından dolayı arkadaşlarımız asarken acizliğe uğradı. Bayrağın ucunun bulunmasında zorlandıkları için kaldırıma serdiler" dedi.





SORUŞTURMA AÇILDI

ÖTE yandan, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "İhmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Cüneyt HASÇELİK