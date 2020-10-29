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Haberler Politika Müslümanlardan Fransa’ya boykot

Müslümanlardan ’ya boykot

Müslümanlardan Fransa’ya boykot
Giriş Tarihi: 29.10.2020

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan politikalarının ardından Başkan Erdoğan'ın aldığı boykot kararının benzerlerini diğer Müslüman ülkeler de almaya başladı. Libya Fetva Kurumu, Fransız mallarını boykot etmenin her Müslüman'ın görevi olduğuna dair fetva yayınladı. Aralarında İran, Somali, Yemen, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda Müslüman ülkeden de Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları geldi.

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