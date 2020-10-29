FRANSA Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan politikalarının ardından Başkan Erdoğan'ın aldığı boykot kararının benzerlerini diğer Müslüman ülkeler de almaya başladı. Libya Fetva Kurumu, Fransız mallarını boykot etmenin her Müslüman'ın görevi olduğuna dair fetva yayınladı. Aralarında İran, Somali, Yemen, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda Müslüman ülkeden de Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları geldi.
Müslümanlardan Fransa’ya boykot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.