Paraşütü ters rüzgara kapılan turist çakıldı

DENİZLİ'DE yamaç paraşütü yaptığı sırada ters rüzgara kapılan yabancı uyruklu turist yere çakıldı. Pamukkale ilçesinde yaşana olayda, ismi öğrenilemeyen turist, Dinamit Tepe olarak adlandırılan noktadan atlayış gerçekleştirdi. Metrelerce yükseklikten düşen turist, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP