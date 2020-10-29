Şehir merkezine misket bombası

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, saldırı sonucu 21 sivilin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı belirtildi. Misket bombaları Berde'nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye araçları, bombaların patlaması sonucu çıkan yangını söndürdü. Kentte olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

HASTANEYE KOŞTULAR

Saldırı sonrası yaralı siviller ambulansla Berde Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olay yerinde ve hastanede vefat eden siviller de morga kaldırıldı. Yakınlarını kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Annesi, kardeşi, babasını kaybedenler, morg ve hastane kapısında fenalık geçirdi. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, yaralıların ve ölenlerin panik halindeki yakınlarını yatıştırırken, hastaneye de olası bir saldırı nedeniyle kimse yaklaştırılmadı. Annesini kaybeden ve şok içinde olan Leyla Mustafeyeva, "Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Annemi göremedim. Şu anda morgda. Ben annesiz kaldım" diye konuştu.



ERMENİSTAN BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ

AZERBAYCAN, insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği ifade edildi. Çatışmalarda 1 "Osa" uçak savar füze sistemi, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi ile 8 obüs ve çok sayıda askeri aracın imha edildiği aktarıldı.



PAŞİNYAN'IN EŞİ DE CEPHEYE GİDECEK

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı. 42 yaşındaki Hakobyan, "Ben dahil 13 kadın askeri eğitime başlıyoruz. Birkaç gün içinde sınırlarımızı korumak için yardıma gideceğiz" ifadelerini kullandı.