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Haberler Politika Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Son dakika: disipline sevk edildi

İyi , partiye ve İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle 'na sevk edildi.

Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi

29.10.2020, 17:52

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmişti.

İyi Parti içerisinde tartışmalara neden olan Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından parti lideri Meral Akşener, "Kötülüğe ümit olmayacağız." ifadeleriyle Ümit Özdağ'a göndermede bulunmuştu.

81 ilde 108 il ve ilçe başkanı, Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için imza toplamıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Poyraz, Ümit Özdağ'ın ifadelerinin Genel Başkan Meral Akşener'e iletilmesinin ardından Özdağ'ın disipline sevkine karar verildiğini açıkladı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İyi Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İyi Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.

Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, "Disiplin sürecinin" başlatılması yönünde talepte bulunmuştur.

Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş,

Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."

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