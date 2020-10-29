Spor ve dengeli beslenme

Dünyada ve ülkemizde, güncel rakamlara bakıldığında her 3 kişiden ikisinin fazla kilolu ya da obez olduğunu dile getiren İzmir Özel Can Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku Tantoğlu, obezitenin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Tantoğlu, "Fazla kilo ve obezite; şeker, tansiyon, kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açabilir. Öncelikle obezitenin neden ileri geldiği araştırılmalıdır. Daha sonra hastanın durumuna göre diyet uygulanması, ilaçla tedavi ya da cerrahi müdahale gerektiren operasyonların yapılması gerekebilir" dedi. Dengeli beslenen ve haftanın en az 2 günü spor yapan kişilerde obeziteye rastlanma oranının oldukça düşük olduğun söyleyen Op. Dr. Utku Tantoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor yapmaya vakit bulamayan kişiler gün içerisindeki hareket miktarını artırabilir. Besin tercihlerinin protein ve sebze ağırlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Günlük sıvı alımı önerilen maksimum seviyede olmalıdır. Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır." Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op Dr. Utku Tantoğlu, obezitenin ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsetti: "Mide balonu uygulaması, 10 dakikada gerçekleştirilen, uyku anestezisi altından yapılan, mideye endoskopik bir balonun yerleştirilip şişirilmesi esasına dayanır. Balon mide hacminin belirli bir bölümünü kaplayarak tokluk hissi yaratır. 6 ay ya da 1 yıl sonra balon çıkarılır."

TOKLUK SÜRESİ UZUYOR

Tantoğlu, "Mide botoksu uygulamasında ise, mide tokluk süreci artmakta, mideye giren gıdaların duodenum yani on iki parmak bağırsağına geçiş süresi uzamaktadır" diye konuştu.



CERRAHİ OPERASYONLAR

OBEZİTE tedavisi için uygulanmakta olan farklı yöntemlerin olduğunu dile getiren Tantoğlu, "Cerrahi uygulamalar; kısıtlayıcı, gıda emilimini azaltan ve hem kısıtlayıcı hem de gıda emilimini azaltan ameliyatlar olarak üçe ayrılır. Örneğin, tüp mide ameliyatı emilim bozukluğu olmadan gıda kısıtlayıcı bir operasyondur. Dünya üzerinde obezite tedavisinde en çok tercih edilen ameliyat türüdür" dedi.