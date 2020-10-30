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Haberler Politika Özgür Özel yine saçmaladı

yine saçmaladı

'da yapılan 29 Ekim kutlama törenine katılan Manisa Milletvekili yine skandal bir açıklamaya imza attı.

Özgür Özel yine saçmaladı
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Yağış altında geçen törende Manisa Valisi Yaşar Karadeniz konuşmasını kısa kesti ve öğrencilerin daha fazla ıslanmaması için töreni bitirdi. Bu gelişmenin ardından CHP Manisa İl başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer STK'lar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama programının yapılacağı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada konuşan CHP'li Özel, "Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı" dedi. Özel'in bu sözleri sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

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