Özgür Özel yine saçmaladı

Yağış altında geçen törende Manisa Valisi Yaşar Karadeniz konuşmasını kısa kesti ve öğrencilerin daha fazla ıslanmaması için töreni bitirdi. Bu gelişmenin ardından CHP Manisa İl başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer STK'lar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama programının yapılacağı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada konuşan CHP'li Özel, "Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı" dedi. Özel'in bu sözleri sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.