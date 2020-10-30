‘Şanlı mazimizden cesaret alacağız’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve komutanlar da yer aldı.

MASKE VE MESAFE TEDBİRLERİ

Törende korona virüs tedbirleri uygulandı. Sınırlı sayıda askeri personel ve vatandaş Anıtkabir'e alındı. Törene katılanların girişte ateşi ölçüldü. Sosyal mesafeye göre Anıtkabir'de yer alan katılımcılar, maske taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.





'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

BAŞKAN "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan mesajında, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.



ALİYEV DE TEBRİK ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Korona virüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarının uygulandığı törende Erdoğan tebrikleri elini göğsüne götürerek kabul etti. Devlet erkanı, komutanlar ve yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluş temsilcileri Erdoğan'a tebriklerini iletti.



ÖTE yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.



MİLLİ MÜCADELENİN SEMBOLLERİ SERGİLENİYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde 'Hakimiyet Milletindir' temasıyla hazırlanan Milli Mücadele Sergisi'nde 100'ün üzerinde obje ve belge yer alıyor. Açılışı yapılan Milli Mücadele Sergisi'nde 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, Mareşal Fevzi Çakmak'ın üniforması, Kazım Karabekir'in İstiklal Madalyası gibi çok sayıda eser de ilk kez sergilendi.

Başkan Erdoğan, Milli Mücadele Sergisi'ni gezdi

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de