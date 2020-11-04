ALMANYA'NIN Dresden kentinde 4 sokağın adı PKK'lı teröristlerin ismiyle değiştirildi. Terör örgütü sempatizanlarının Türkiye aleyhine yaptığı gösterilere her fırsatta destek veren Berlin yönetimi, bu kez bir başka skandala imza attı. Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi. Terör örgütü üyelerinin isimlerinin yer aldığı tabelaları sokaklara yerleştirildi.
Almanya’da sokaklara teröristlerin adı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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