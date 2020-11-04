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Haberler Politika Almanya’da sokaklara teröristlerin adı verildi

’da sokaklara teröristlerin adı verildi

Almanya’da sokaklara teröristlerin adı verildi
Giriş Tarihi: 4.11.2020

ALMANYA'NIN Dresden kentinde 4 sokağın adı PKK'lı teröristlerin ismiyle değiştirildi. Terör örgütü sempatizanlarının Türkiye aleyhine yaptığı gösterilere her fırsatta destek veren Berlin yönetimi, bu kez bir başka skandala imza attı. Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi. Terör örgütü üyelerinin isimlerinin yer aldığı tabelaları sokaklara yerleştirildi.

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