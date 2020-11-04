Esnaftan depremzedelere yardım eli

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), yaşanan büyük depremin ardından harekete geçerek mağdur vatandaşlara ve esnaf sanatkarlara yardım eli uzattı. Kriz Masası oluşturarak 7 ayrı grup ile deprem bölgelerinde saha çalışmalarına başlayan İESOB, Bornova ve Bayraklı'da yıkılan binalarda bulunan ve Seferihisar'da selden zarar gören esnaf sanatkarları ve hasarlarını tespit ediyor. Esnaf sanatkarların iletişim bilgilerini, ünvanlarını, adreslerini ve hasarlarını fotoğraflarla belgeleyerek rapor hazırlayan İESOB, yapılan çalışmaları yetkililere iletecek.

İŞLETMELERİ GEZDİ

Seferihisar Sığacık'da incelemelerde bulunan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Bornova ve Bayraklı'da 4, Seferihisar'da 3 ekibimiz çalışıyor. Bu bir afet. Allah daha beterinden korusun. Esnaf sanatkarlara mali anlamda en büyük destekleri veren esnaf kefalet kooperatifi başkanı ve Halkbank yöneticileri ile afet bölgesini gezdik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Amacımız mağdur durumda kalan üyelerimizi tespit ederek, yetkililere sunmak, ileride afet yardımı, vergi kolaylığı, kredi imkanı gibi olanaklar doğarsa yararlanmalarını sağlamak. Bir nebze olsun yaralarına merhem olmak" dedi. Seferihisar Sığacık Mahallesi'nde bulunan 277 işletmeyi gezen İESOB Başkanı Mutlu'ya Seferihisar Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Rüştü Çelikgil, Seferihisar Şoförler Odası Başkanı Hasan Fehmi Abacı, Halkbank Genel Müdürlük Daire Başkanı Mahmut Tanrıverdi ile Halkbank Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç da eşlik etti.