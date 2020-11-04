Ölüm bu kadar ucuz olmamalı

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, 2020 yılının felaketlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti. 30 Ekim Cuma günü, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydan gelen depremin korkunç bir yıkıma neden olduğunu kaydeden Bahçeli, "Hayaller enkaz altında kalmış, malzemeden çalınarak dikilen binalar hayatların üzerine göçmüştür" dedi. Felaketin ağır bilançosunun İzmir'in üstüne kabus gibi çöktüğünü belirten Bahçeli, "Depremden sonra nice kardeşimizin kurtuluşuna sevinsek bile enkazın yükünü kaldıramayan, betonun, molozun altından çıkamayan kardeşlerimize de yüreğimiz kanayarak üzüldük" dedi.

'MAZLUMLAR ÖDEDİ'

Bahçeli, depremin yaralarının kısa süre içinde sarılacağını ve izlerinin silineceğini söyleyerek, "Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke biraz daha fazla kazanmak uğruna; betondan, demirden, harçtan çalan insanlık müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Elbette hiçbir insanımız açıkta bırakılmayacaktır. Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiştir" diye konuştu.



"IZMİR AGLARKEN PARTİZANLIK YAPMAYIN"

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçleri eleştiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propagandaya heves etmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmesi ahlaki çarpıklık ve siyaset ayıbıdır. İzmir feryat ederken partizanlık yapmak ne kazandırmıştır?" dedi.



"DAGLIK KARABAG TÜRK'TÜR"

BAHÇELİ, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde günbegün sonuç aldığını anımsatarak, "Dağlık Karabağ işgalin zincirlerinden azat edilmektedir. Terör devleti Ermenistan yine sivillere misket bombalarıyla, füzelerle saldırarak kansızlığının ve katilliğinin gereğini yapmaktadır. Dağlık Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır" diye konuştu.