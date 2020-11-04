Turizme 10 milyar lira kredi desteği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak.

2022'YE ÖTELENECEK

Turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçileri için yeni bir Turizm Destek Paketi Uygulaması hazırlanarak, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından sektöre 10 milyar lira kredi aktarılacak. Krediler, 1 Kasım 2021'yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak. İstihdam teşvikine yönelik "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında da, turizm sektörünü doğrudan etkileyen, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi, 1 Ocak 2022'ye ötelenecek. Turizm sektörü için marttan bugüne yapılan destek çalışmaları çerçevesinde, seyahat acentelerinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) ödemesi gereken 2020 yılı aidatları alınmadı.



6 AY ERTELENDİ

TURİZM tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerden, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken arazi kullanım bedelleri 6 ay süreyle ertelendi. Salgın süresince seyahat acentelerine işe devam paketi kredisi, konaklama tesislerine erken rezervasyon geri ödemesi için kredi desteği, turizm işletmelerine, restoran işletmelerine, turist rehberlerine uygun koşullarla kredi desteği sağlandı.