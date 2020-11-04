Viyana’da 3 gün yas ilan edildi

Avusturya hükümeti, saldırının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda ülkede üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

DEAŞ SEMPATİZANI ÇIKTI

AVUSTURYA İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'da 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında emniyet güçleri tarafından öldürülen teröristin, DEAŞ yanlısı, Kuzey Makedonyalı 20 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Saldırganın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklandığını söyleyen Nehammer, "25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış" ifadesini kullandı. ÖTE yandan, saldırı esnasında olay yerinde bulunan Türk vatandaşlar Recep Tayyip Gültekin ve Mikal Özer'in, silahların ateşlenmesine rağmen mağdurlara yardım ettiği görüldü.

TERÖRE HEP KARŞIYDIK

AVUSTURYA'DAKİ terör saldırısına ilişkin ilk açıklamayı Türkiye'nin yaptığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak da ilettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.