ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Oy sayımını durdurun

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ABD'deki başkanlık seçimleri içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi.

"OY SAYIMINI DURDURUN"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Oylamayı durdurun" dedi.

BİDEN: BÜTÜN OYLAR SAYILMALI

Öte yandan, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bütün oyların sayılması gerektiğini ifade etti. Biden, "Bütün oylar sayılmalı. Kimse demokrasimizi ele geçiremez. Biz, halk olarak pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak" dedi.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.