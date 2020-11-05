  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Oy sayımını durdurun

Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Oy sayımını durdurun

Başkanı , başkanlık seçimleriyle ilgili hesabından 14 saat sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Oy sayımını durdurun" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Oy sayımını durdurun

05.11.2020, 17:38

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ABD'deki başkanlık seçimleri içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi.

"OY SAYIMINI DURDURUN"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Oylamayı durdurun" dedi.

BİDEN: BÜTÜN OYLAR SAYILMALI

Öte yandan, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bütün oyların sayılması gerektiğini ifade etti. Biden, "Bütün oylar sayılmalı. Kimse demokrasimizi ele geçiremez. Biz, halk olarak pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak" dedi.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Oy sayımını durdurun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA