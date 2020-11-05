ABD Başkanlık Seçimi tartışmaları büyüyor

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Korona virüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, önceki seçimlere göre katılım oranında artış görüldü.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI SİLİNDİ

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki yarışta yeni bir tartışma başladı. Açılan sandıklardan gelen ilk verilere göre Donald Trump 213 delegeye ulaşırken, Joe Biden 238 delege ile öne geçti. Oy sayımı devam ederken Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar" dedi. Bu paylaşımın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter, gönderiyi yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle sildi. Beyaz Saray'daki konuşmasında zafer sinyali veren ve seçime hile karıştığını iddia eden Trump, "Yüksek mahkemeye gitmeyi planlıyorum, oy sayımının durmasını istiyorum" sözleriyle ülkede tartışma yarattı. Demokratlar ise, Trump'ın bu çıkışına karşılık olarak "Avukatlarımız hazır" mesajı gönderdi.