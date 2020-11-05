ABD için ‘zorlu’ bir dönemeç

Başkan Trump ile başkan adayı Biden arasında nefes nefese seyreden ve bu satırları kaleme aldığımız dakikalar itibariyle henüz kimin galip geldiğinin netleşmediği 2020 ABD Başkanlık Seçimi, başkan kim seçilirse seçilsin, ABD için zor günlerin habercisi niteliğinde. Her şeyden önce, biraz sonra daha detaylı izah edeceğim şekilde, Başkan Trump'ın 4 yıllık görev döneminde, 'beş benzemez' küresel ve yerel aktörlerin bir araya gelerek Trump'a karşı yürüttükleri 'linç' ve 'yıpratma' kampanyası, ABD siyaset tarihi açısından, Cumhuriyetçi ve Demokrat seçmen arasında en derin siyasi kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Başkan kim seçilirse seçilsin; eğer var olan bu ölçüde derinleşmiş bir siyasi kutuplaşma, eğer yeni bir 'normalleşme' dönemine geçiş anlamında telafi edilmez ise, ABD'nin sokak çatışmaları ve iç kargaşa ile, hayli zor günler geçireceği bir süreç hız kazanabilir. ABD'nin ülke içerisinde tırmanan bu ölçüde bir toplumsal kargaşaya boğulması ise, küresel çıkarlarına odaklanamayacak ölçüde, ağır bedelleri ve yeni sorunları beraberinde getirecektir. Hali hazırda, iki aday arasında oy oranlarının 'bıçak sırtı' bir denge içerisinde bulunuyor olması dahi tansiyonu yeterince arttırmış durumda.



ÇİFTE AÇIK SORUNU VAR

Oysa, ABD'nin artan federal bütçe açığı, başta Çin olmak üzere, önde gelen kimi ülkeler lehine verdiği dış ticaret açığı nedeniyle, mutlaka çözüm bulmak zorunda olduğu 'çifte açık' sorunu söz konusu. Bunun yanı sıra, yeni seçilen başkan, 'Kovid-19' küresel virüs salgınının Amerikan toplumunda ve ekonomisinde sebep olduğu tahribatı da gidermek ve pandemiye karşı daha köklü ve kalıcı çözümler üretmek zorunda. Aksi takdirde, yeniden artışa geçmiş olan vaka sayıları nedeniyle alınmak zorunda kalınacak karantina ve kısıtlama tedbirleri eğer işsizlik sorununu iyice tetikler ise, zaten siyasi fay hattında yeterince birikmiş olan 'enerji', sokaklarda çok daha geniş boyutlarda hareketlenmeyi de beraberinde getirebilir. Gerek Amerikan halkı, gerekse de dünya, Biden'ın başkan seçilmesi halinde, Başkan Trump döneminde Çin'e, İran'a, hatta Avrupa Birliği'ne, bilhassa da Almanya'ya karşı yürütülen sert tutumun daha makul bir çizgiye çekileceğine inanmaktalar. Buna karşılık, Biden'ın Putin'in başında olduğu Rusya ve Netanyahu'nun başında olduğu İsrail ile daha gergin bir süreç yürüteceği de bekleniyor. Ayrıca, Başkan Obama döneminde, Biden da başkan yardımcısı iken, hayata geçirilmiş olan Trans-Pasifik İşbirliği Anlaşması (TPP) ve hayata geçme aşamasında olan Trans-Atlantik Yatırım ve İşbirliği Anlaşması'nın Başkan Trump tarafından 'rafa kaldırılması' sonrasında, Biden'ın, bu defa ABD'nin 59. Başkanı olarak bu anlaşmaları yeniden devreye alıp almayacağı da bir hayli merak ediliyor.



NORMALLEŞME SÜRECİ

Trump'ın bir 4 yıl daha başkan seçilmeyi başarması halinde ise, Çin, İran ve AB, bilhassa Almanya üzerinde baskının daha da artacağı aşikar. Rusya ile ilişkilerin sertleşmesi ise, Trump'ın tercihinden çok, daha 'Demokrat' ağırlıklı olacağı anlaşılan ABD Kongresi'nin sebep olacağı baskıdan kaynaklanıyor olacak. Trump, 2. başkanlık döneminde, 'İsrail'in güvenliği' ekseninde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve İsrail'i bir araya getiren 'normalleşme' sürecini daha da ileri safhalara taşımayı sürdürecektir.

Çin'le ticaret, sermaye ve teknoloji savaşlarının daha 'çetin' aşamalara geçeceği olası 2. 4 yıllık dönemde, Trump'ın İran'ı daha da köşeye sıkıştıracak hamlelere girişmesi bizi çok da şaşırtmamalı.



İki adaydan hangisi başkan olursa olsun, Türkiye-ABD ilişkileri, S-400 füzeleri, Rusya ile birlikte yürütülen projeler, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' ve Doğu Akdeniz stratejisi, Suriye, Libya ve hatta Kafkasya açılımları açısından, Kıbrıs başlığı açısından pek çok 'inişli-çıkışlı' gelişmeyi de beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, Başkan Trump'ın politika tercihlerini artık iyice çözümlemiş Türkiye açısından, 2.

Trump dönemi Türkiye'nin iki ülke ilişkilerini daha kabul edilebilir bir zeminde yürütmesi adına bir imkan sunabilir.

Bunun yanı sıra, ABD Anayasası gereği, zaten bir daha seçilmesi mümkün olmayan Trump'ın daha rahat olması, Türkiye ABD ilişkilerinde dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hamleleri de hızlandırabilir.



YENİ BAŞKANIN ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDELERİ

Başkan kim seçilirse seçilsin, yeni başkan için en zorlu etap, artık her istediğini kabul ettiremediği bir dünyada, bir zamanların 'mutlak hegemon'u olan ABD'nin yeni pozisyonuna alışma süreci olacak. Rusya ve Çin gibi yükselen iki yeni 'güç merkezi' ile ilişkiler, ekonomik sorunlarını aşarak, dünya ekonomisindeki iddiasını sürdürme mücadelesi, ABD'nin ve yeni seçilen başkanın öncelikli gündem maddelerini oluşturacak. ABD'nin siyaset tarihi açısından en gergin seçimlerden birisi haline dönüşen 2020 Başkanlık Seçimi, son dönemin önemli bir tartışma başlığı olan "Gözetim Kapitalizmi" (Surveillance Capitalism) kavramıyla ilgili tartışmaları da alevlenderdi. 'Gözetleyen Kapitalizm' olarak da ifade edilen bu kavram, dijital teknolojiler, akıllı sistemler ve dijital platformlar aracılığıyla, günlük hayatımızı, iş hayatımızı kolaylaştıran imkanlar uğruna 'dijital kobay' olmayı kabullenişimizi; psikolojide kullanılan 'ikna etme' metotlarıyla, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden insanoğlunun teknoloji bağımlılığı ile 'mat' edilişini tarif ediyor. Başkan Trump'a karşı yürütülen sistematik dijital saldırı, Trump'ın 'şeytanlaştırılması', ülkelerin demokrasilerini, siyaset alanını, bağımsız seçimlerini bu 'derin dijital organizasyon'a karşı nasıl koruyacaklarına dair ağır tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte, en kritik soru da bu.



DERİN DİJİTAL ORGANİZASYON

Daha 4 yıl önce, 'derin dijital organizasyon'un küresel çapta tüketicilerin tercihlerini reklam veren şirketler lehine manipüle etmek için kullandıkları tüm dijital platformlar, Facebook, Twitter, Instagram'ın arka planında yer alan tüketici verilerinin Rusya tarafından, Hillary Clinton'a karşı, Donald Trump'ın seçilmesi için, 'derin dijital organizasyon'un dahi fark edemeyeceği bir ustalıkla kullanıldığına dair dedikodu ve yorumlara birlikte şahit olduk. Bugün ise, Başkan Trump, kendisinden nefret edilmesini sağlayacak bir derinlik ve kapsamda, hayli sofistike metotlarla, 'derin dijital organizasyon'un Demokratlar ve Biden lehine çalıştığını ifade ediyor. Başkan Trump, bir firmanın ürününden 'tiksinti' duyulmasını, 'nefret edilmesi'ni; rakip firmanın ürününe ise bir 'beğeni patlaması' oluşturulmasını sağlayan 'ikna etme' algoritmasının, son 1 yıldır kendi aleyhine ve Biden lehine yoğun bir şekilde kullanıldığını iddia ediyor. Bu nedenle, ağır bir 'yalan haber' bombardımanına maruz bırakıldığını ısrarla söylüyor. İlginçtir, Ipsos'un araştırması, insanların yüzde 59'u yalan haberi gerçek haberden ayır edebildiğini düşünürken; bu kişi bir başkası ise, gerçek ile yalan haberi ayırabilme becerisi bir anda yüzde 30'a düşüyor. Ipsos'un 27 ülkede 20 bine yakın yetişkin arasında yaptığı araştırma, sosyal medya platformlarının en iyi, en doğru haber ve bilgi kaynağı olduğunu düşünenlerin oranının 27 ülke ortalaması olarak yüzde 45 olduğuna işaret ediyor. Türkiye için bu oranın yüzde 58 olması, kimi çevrelerin bu platformları neden yoğun kullandıkları, bunun da Türkiye için hayli risk oluşturduğu noktasında gerekli ipucunu veriyor. ABD'de yetişkinlerin yüzde 64'ü, halkın ise yüzde 54'ü sosyal medya platformlarının ülke için negatif bir etkiye sebep olduklarını düşünüyor. Yetişkinlerin yüzde 28'i yanlış ve çarpıtılmış haberlerle yönlendirilmeye çalışıldıklarından, yüzde 16'sı nefret, ırkçılık ve ayrımcılığın pompalanmasından rahatsız.



UZUN SÜRE KONUŞULUR

Trump-Biden mücadelesi ile, ABD tarihinin en tartışmalı başkanlık seçimlerinden birisinin içinden geçerken, internet ve sosyal medyadaki saldırgan içerikleri tehlikeli görme oranı Cumhuriyetçi seçmende 2017'ye göre 2020'de, yüzde 61'den 72'ye yükselmiş iken, Demokrat seçmende yüzde 48'den 39'a gerilemiş. Bu nedenle, Başkan Trump'ın seçim sonuçlarının manipüle edildiği yönünde oluşabilecek olası bir kanaati Cumhuriyetçi seçmen tarafından da kabul görür ise, önümüzdeki bir kaç ABD başkanlık seçimini daha uzun uzun konuşuruz gibi gözüküyor.