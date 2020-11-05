Kahraman Türkler Avusturya basınında

AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında yaralanmasına rağmen 1'i polis 2 kişiye yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu. Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türkün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı.