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Haberler Politika Kahraman Türkler Avusturya basınında

Kahraman Türkler basınında

Kahraman Türkler Avusturya basınında
Giriş Tarihi: 5.11.2020

AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında yaralanmasına rağmen 1'i polis 2 kişiye yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu. Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türkün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı.

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