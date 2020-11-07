Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile görüştü. Dün cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Erdoğan, çıkışta cemaatle selamlaşırken, bir vatandaşla görüştü. Buradan Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Caferoviç'i kabul etti. 14.40'ta başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.