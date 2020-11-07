  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti

Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti

Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti
Giriş Tarihi: 7.11.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile görüştü. Dün cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Erdoğan, çıkışta cemaatle selamlaşırken, bir vatandaşla görüştü. Buradan Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Caferoviç'i kabul etti. 14.40'ta başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA