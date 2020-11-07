BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile görüştü. Dün cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Erdoğan, çıkışta cemaatle selamlaşırken, bir vatandaşla görüştü. Buradan Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Caferoviç'i kabul etti. 14.40'ta başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Caferoviç’i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.