Millet İttifakı paramparça

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



"Saatim yok, tam olarak bilemem...

Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken... Günler, hayatlar geçiyor... Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında...

Ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda...

Çok mu ayıp hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok... Bugün benim doğum günüm... Kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar, paramparça paramparça..." "Paramparça" şarkısını ne zaman dinlesem, hemen aklıma CHP geliyordu.

Bugünlerde, CHPHDP- İYİ PARTİ-SP arasındaki Millet İttifakı'na baktıkça, yine aklıma aynı şarkı geliyor. Çünkü Millet İttifakı'nın omurgasında yer alan CHP ve İYİ Parti içinden sarsılıyor, Saadet Partisi de, ittifaktan kaçmak için çare arıyor. Sırayla bakalım.



CHP'DE MORALLER BOZUK

Millet İttifakı'nın omurgası CHP'de sinirler gergin. Her kafadan bir ses çıkıyor. Partide kimin yönetici, kimin başkan olduğu belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları parçalanma eğilimine girdi. Bölücü terör örgütü HDP'nin siyasi kolu HDP ve Meral Akşener'in İYİ Parti'sindeki bölünme işaretleri, CHP polit-bürosu'nun morallerini bozmuşken, yeni gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun sinirlerini çok bozmuş durumda. CHP'nin yüzde 20'lerde donmuş oylarının bir bölümünü daha azaltacak yeni gelişmeler var.

CHP bir taraftan Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları, diğer yandan CHP oylarına göz diken Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kurmak üzere harekete geçmesi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu kızdırıyor.

"CHP müze olsun. CHP yüzünden sol particilik gelişmiyor. CHP'yi kapatıp, yeni Sosyalist-sosyal demokrasi kurmak lazım" diye ortaya çıkan 10 Aralıkçıların, eski söylediklerini yutup, CHP'nin dümenine geçmeleri CHP'nin kolonlarını çatlatmış bulunuyor. Başta Teşkilat Başkanlığı'nı yürüten Oğuz Kaan Salıcı tarafından CHP merkezinde, önce Muharrem İnce'nin ulusalcı kadrosu temizlendi.

Atatükçü kanat kenara itildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'da temizlik yaptı.



OYLAR YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

Ciddi araştırmalarıyla tanınan Metropol Araştırma Şirketi, Ekim ayı anketi yaptı, CHP'nin oy oranının yüzde 17,7'ye düştüğünü açıkladı.

EN ÇOK OY KAYBEDEN

CHP OLDU. Daha önce yaptığı araştırmalarla karşılaştırmalı bir tabloyu da paylaşan Metropol'ün aktardığı verilere göre, Eylül ayında en çok oy kaybeden parti yine CHP oldu.

Yüzde 25'lerden yüzde 17'ye düşen CHP'den kaçan seçmenlerin kararsızım noktasına geçtiği bir süreçte, "KARARSIZIM" DİYENLERİN yüzde 11.2'ye yükseldiği gözlendi.

(Yani, yüzde 8 CHP'den kaçan seçmen (kararsızım) noktasına geçti.) Bu durumu gören CHP İSTANBUL'UN ESKİ KAPLANI,

BUGÜN KENARA İTİLMİŞ

OLAN GÜRSEL TEKİN

DAYANAMADI.



GÜRSEL TEKİN İSYAN ETTİ

İsim vermeden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu suçlayan Tekin, isyan bayrağını çekti. "CHP'nin oyları neden artmıyor, kendimizi check etmemiz lazım. Neden kararsız seçmen sürekli artıyor da, CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor? Oyumuz artmıyorsa ne zaman artacak?

Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkum oluruz. İstanbul Arnavutköy'de yüzde 40 oy aldık. Bunun araştırmasını yaptık mı? Yapmadık.



Sultangazi'de oyumuz yüzde 41'e çıktı. Bunu da sormadık. Kalelerimizde oy oranımız düştü. Bu konuda da bir araştırma yapılmadı.

Daha önce bize oy verenler neden oy vermekten vazgeçiyor?" dedi.

Gürsel Tekin, İstanbul'un adını vermediği bir ilçesinde 1 yılda 3500 üyenin istifa ettiğini, İstanbul Büyükşehir'i kazanmış oldukları halde ortaya böyle bir tablo çıktığını

söyledi. "Gidip hepsine sormamız, neden istifa ettiklerini, gönüllerinin neden kırıldığını öğrenmemiz lazım" diye konuştu.

Tekin'in bu çıkışına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak çıktı, adeta kulağını çeker gibi, 'Dışarıda öyle konuşmak yok. Gel, kapalı toplantılarda konuş' dedi.

Öztrak'ın kulak çekişine çok kızan Tekin, patladı: "Bugüne kadar bütün seçimlerin sonuçlarını tahmin etmiş bir siyasetçiyim. Oy kaybını sokakları dolaşarak görüyordum.

Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Genel Başkan'a da söyledim, kapalı gruplarda da bu durumu ifade ettim. Bugün bunu ifade edemezsem yarın çok geç olur. Çok geç olmaması için partililer üzülseler de kırılsalar da bunları söyleyeceğim" dedi.



KOLONLAR SALLANIYOR

Muharrem İnce, Ocak- 2021'de MEMLEKET PARTİ- Sİ'ni kurmayı planlıyor. Musafa Sarıgül, Kasım'da parti kuruyor.

Deniz Baykal'cı Yılmaz Ateş ve arkadaşları arayış içinde. CHP oyları yüzde 10 civarına düşecek gibi görünüyor. Umduğu dağlara kar yağmış, Kılıçdaroğlu'nun morali bozulmasın da kimin bozulsun?



İNCE 'KRAL ÇIPLAK' DEDİ

Kılıçdaroğlu yönetiminin acizliğinden rahatsız olan Muharrem İnce, Anadolu yollarında dolaşıyor.

81 il gezme kararında.

Gezdiği illerden sonra İstanbul'da kurucularını açıklarken CHP Polit bürosunu sert sözlerle eleştirdi, "BEN HER HAFTA BAŞKA SKANDAL YAŞANAN

BİR PARTİDE SİYASET

YAPMAYA MECBUR

MUYUM?" diye sordu. Yani CHP için 'kral çıplak' dedi.

Bir yıl önceyi bıraktık. Sadece 26 Temmuz 2020'de yapılan CHP Kurultayı sonrasındaki gelişmelere bakarsak İnce'nin söylediği gibi, her hafta bir skandal yaşandı CHP'de.

1) Kurultay'da Atatürkçüler ve ulusalcılar temizlendi.

2) Muharrem İnce, tuvalet yanına oturtuldu.

3) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün kurduğu partide 'Ben Atatürk demem' dedi.

4) Kaftancıoğlu, CHP erken seçime hazır değil, Türkiye'yi idare etmeye hazır değil diyerek aslında gerçekleri açıkladı.

5) Canan Kaftancıoğlu, partinin genel başkan yardımcılarını (Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın desteği ile) liste dışı bıraktı.

6) Liste dışı bırakılan Tuncay Özkan, parti içindeki hizibi suçlayan bir mektup yazdı.

7) Bir zamanların güçlü adamı Gürsel Tekin isyan etti. Parti Sözcüsü, Tekin'i adeta azarladı.

8) Muharrem İnce'nin 'Çete' olmakla suçladığı isimler yeniden yönetime geldi.

9) Atatürk'ün resmini odasından indirdiği için partiden ihraç edilen Aylın Nazlıaka, aradan zaman geçince, CHP Kadın Kolları Başkanlığı'na seçtirildi.