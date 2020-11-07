Putin’in görevi bırakacağı iddiası yalanlandı

İngiliz Daily Mail gazetesi 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Putin'in ayrılacağı tarihi de veren gazete Rus liderin 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda görevini bırakacağı ileri sürdü. Dün bu iddia ile ilgili yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" dedi.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Bu yıl 68 yaşına giren Putin'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor. Rus medyası Russia Today hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısı hazırlandığını yazmış, tasarı "Rusya'da nihai bir iktidar yönündeÖMÜR geçişi için zemin hazırlandığının işareti" olarak yorumlanmıştı.