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Haberler Politika Silahlı destekçiler sokakta

Silahlı destekçiler sokakta

Silahlı destekçiler sokakta
Giriş Tarihi: 7.11.2020

ABD'de seçim sonuçları beklenirken Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Biden'ın destekçileri arasında tansiyon arttı. Trump, rakibi Joe Biden lehine giderek artan oy sayısı karşısında, seçimlerde usulsüzlük iddialarını sürdürüyor. TRUMP'a destek ise sokaktan geldi. Amerikan medyasının son 2 gündür "Trump kaybederse sokaklarda kaos olur" uyarısının ardından birçok eyalette protestolarda bulunan Trump destekçileri, olası kaos ihtimali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.

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