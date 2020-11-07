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Haberler Politika Trump’a dijital operasyon

Trump’a dijital operasyon

Trump’a dijital operasyon
Giriş Tarihi: 7.11.2020

TÜM dünyanın kilitlendiği ABD'nin Başkanlık seçimlerinde Donald Trump, sadece rakibi Demokrat Jeo Biden'e karşı değil Facebook, Twitter gibi sosyal medya devleri ile ana akım medyaya karşı da yarıştı.

YAYINI KESTİLER
Seçim sonuçları ile ilgili belirsizlik sürerken Twitter'ın Donald Trump'a uyguladığı sansür ve saldırılara Amerikan medyası da katıldı. Twitter dün sabah Trump'ı destekleyen eski danışmanı Steve Bannon'ın hesabını askıya alırken ABD Başkanı'nın seçimde sahtekarlık yapıldığı ve "büyük şirketler, teknoloji devleri ve büyük medya kuruluşlarının seçimlere müdahale ediyor" iddialarını duyurduğu basın toplantısı sırasında ülkenin önde gelen televizyonları yayınlarını kesti. Özellikle sosyal medya devlerinin Trump'a uyguladığı sansürün siyasi literatüre dünyadaki ilk dijital darbe ve tasfiye operasyonu olarak geçeceği konuşuluyor. Her fırsatta ifade özgürlüğünü savunduklarını dile getiren Twitter, seçim gününden bu yana Trump'ın neredeyse attığı her Tweet'i sansürleyip silerek bir tür ambargo uyguladı. Twitter'ın seçime bu şekilde müdahil olması tepkilere neden oldu.

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