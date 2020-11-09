28 yıl sonra Şuşa zaferi

Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmaya yönelik yürüttüğü operasyonda dün tarihi bir zafere imza attı. Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini veren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi zafer sonrası önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRDİM



Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti. Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret eden Aliyev, burada yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "8 Kasım 2020 şanlı zaferimizin günüdür. Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Şuşa, Kafkasların incisidir. Şuşa zaferini savaş meydanında kazandık. Eğer Ermenistan taleplerimize cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Gözün aydın olsun Azerbaycan. Babamın vasiyetini yerine getirdim. Her gün binlerce mektup alıyorum. Ne kadar güzel sözler ve büyük destek gösterileri var. Bütün dünyaya ilan ediyoruz. Biz büyük bir halkız. Bu yumruk demir yumruktur. Bu yumrukla düşmanın başını ezeceğiz.



'ŞUŞA DÜŞERSE KARABAĞ DÜŞER' DEMİŞTİ

DAĞLIK Karabağ'ın sözde Ermeni lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz haftalarda "Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir" ifadelerini kullanmıştı.