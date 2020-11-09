Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o açıklama;



Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD?de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son dakika: İletişim Başkanlığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir