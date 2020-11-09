Son dakika: İletişim Başkanlığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN GÖREVDEN AF TALEBİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI pic.twitter.com/tSta89S5DB— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2020
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