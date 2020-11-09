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Haberler Politika Son dakika: İletişim Başkanlığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir

Son dakika: : ’ın görevden af talebi kabul edilmiştir

'ın görevden af talebine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son dakika: İletişim Başkanlığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir

09.11.2020, 21:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020,22:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi.

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