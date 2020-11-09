ABD'NİN yeni başkanı seçilen Joe Biden ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye açısından bir şey değişmez. İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, biri değiştiğinde Türkiye açısından bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır" dedi.

TEK TARAFLI YAKLAŞIM

ABD'de ilginç bir seçim süreci yaşandığına da dikkat çeken Oktay, "Bir geçiş süreci olacaktır tabii. Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemki çalışmaların devam edebileceğini görüyoruz. Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bunlar bizi doğrudan etkiliyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi ilgilendirecektir. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması" ifadelerini kullandı.