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Haberler Politika Tutuklanan terörist harem fotoğrafçısı çıktı

Tutuklanan terörist harem fotoğrafçısı çıktı

Tutuklanan terörist harem fotoğrafçısı çıktı
Giriş Tarihi: 9.11.2020

TERÖR örgütü PKK'nın kurucularından Duran Kalkan'ın kadın teröristlerden kendisine kurduğu haremin fotoğraflarını çeken ve aynı zamanda terör örgütünün de 'medya sorumlusu' olduğu öne sürülen İbrahim K. (30), Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Kalkan'ın harem fotoğrafçısı olan İbrahim K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İbrahim K'nın, Kalkan'ın yanı sıra diğer sözde üst düzey yöneticilerin de fotoğraflarını çekerek örgüte yakın medya kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.

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