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Haberler Politika ‘İzmir depreminin yaraları sarılıyor’

depreminin yaraları sarılıyor’

‘İzmir depreminin yaraları sarılıyor’
Giriş Tarihi: 10.11.2020

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ettiklerini kaydetti. Çelik, "115 vatandaşımızı yitirdik. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyonla İzmir'in yaralarını sarmaya çalıştı. Kurtarma ekipleri fedakarlıkla çalıştı" dedi. Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili bir soruya ise, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir" cevabını verdi.

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