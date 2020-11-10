‘Ülkemizi müreffeh geleceğe taşıyoruz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninden önce Dışişleri Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Çavuşoğlu daha sonra 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çavuşoğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, sahada ve masada güçlü Türkiye büyükelçileriyle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın haklı gururu içindeyiz. Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın her köşesine yayılan 248 temsilciliğimizle girişimci ve insani bir dış politika uyguluyoruz. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkeniz çerçevesinde ülkemizi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşımak ve 2023 hedeflerine ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."