120 yaşında Atatürk yolunda

BURSA'da yaşayan 120 yaşındaki Fatma Bingöl, uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü. Ancak 1900 yılında Selanik'te başlayan yaşamının en özel anı olarak hatırladığı Atatürk'ün köyüne geldiği günü hiç unutmadı. Atatürk'ün fotoğrafını öpüp, seven Bingöl, "Atatürk'ü çok özledim, onu çok seviyorum" dedi.