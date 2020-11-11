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Haberler Politika 120 yaşında Atatürk yolunda

120 yaşında yolunda

120 yaşında Atatürk yolunda
Giriş Tarihi: 11.11.2020

BURSA'da yaşayan 120 yaşındaki Fatma Bingöl, uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü. Ancak 1900 yılında Selanik'te başlayan yaşamının en özel anı olarak hatırladığı Atatürk'ün köyüne geldiği günü hiç unutmadı. Atatürk'ün fotoğrafını öpüp, seven Bingöl, "Atatürk'ü çok özledim, onu çok seviyorum" dedi.

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