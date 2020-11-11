Ata’ya özlem ve minnetle

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yıldönümünde tüm yurtta, KKTC ve Yurtdışı temsilciliklerinde minnet, saygı ve özlemle anıldı. Dün sabah 9.05'de hayat durdu, 83 milyon aynı duyguda buluştu. İlk tören ise Başkan Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleşti. Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlayan törende Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

HAYAT BİR DAKİKA DURDU

"Vefatının 82'nci seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Onbinler Anıtkabir'de Ata'yı anarken yurdun dört bir yanında vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu, hayat bir dakikalığına durdu.