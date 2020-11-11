Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

MHP Gelen Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye sert tepki gösteren Bahçeli "CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar" dedi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.



Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz.



Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.



Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış.



BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ



Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar.



Tek kelimeyle kepazelik. CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Daha sonuçlar belli olmadan kutlama mesajı neyin nesidir? Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla iletişim kurmak istemiştir. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi vardır.

AZERBAYCAN'IN ERMENİSTAN ZAFERİ

Azerbaycan'da 30 yıldır zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasındaki anlaşmaya göre 10 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere muzaffer Türk askerinin zaferi tescillenmiştir.

Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir tarihi rövanş alınmıştır.

Ermenistan işgal ettiği yerleri Azerbaycan'a iade edecektir.