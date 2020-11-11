Gardaşlar kazandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Karabağ ile ilgili masada ve sahada alınan tarihi zafer gece boyu coşkuyla kutlandı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar Parlamento binasının önünde korna çalarak tur atıp, savaştan zaferle ayrılan Azerbaycan Ordusu'na sevgi gösterileri yapıldı.



TÜRKİYE'NİN VARLIĞI KRİTİK ÖNEMDE

ANLAŞMANIN 5. maddesine göre tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması ve ateşkesin korunması amacıyla bir barışı koruma merkezi kurulacak. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmanın hakça çözümü için gösterdiği çabanın altını çizen Azerbaycanlı diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin ateşkese uyulma işinde de rol üstlenmesinin kritik önemde olduğunu dile getiriyor. Rusya ile Türkiye arasında görüşmelerin sürdüğü, ve önümüzdeki birkaç gün içinde Türk askerinin Karabağ'da olmasının beklendiği kaydediliyor.





TUZAKLANAN MAYINLARDAN TEMİZLENECEK

30 yıl süren Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal sona ererken, önceki gece yarısı imzalanan bu anlaşmayla Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dağlık Karabağ'dan evlerinden sürgün edilen yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşının tekrar topraklarına döneceği belirtiliyor. Ancak öncelikle bölgenin, Ermenistan askerleri tarafından yerleştirilen, tuzaklanan mayınlardan temizlenmesi için çalışma yapılacağı ifade edildi.



DAĞLIK KARABAĞ'IN SÖZDE LİDERİNDEN İTİRAF:

Çatışmalar devam etseydi tamamını kaybedecektik

ERMENİSTAN ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 30 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.



PROTESTOCULAR PARFÜM VE SAATİMİ ÇALDI!

Paşinyan'ın sosyal medyada yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenledi. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı eylemciler kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi. Nikol Paşinyan, Karabağ mağbuliyetini açıklamasının ardından gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.



SARKİSYAN ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENMİŞ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek için imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.