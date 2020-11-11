İYİ Parti’de derin FETÖ kavgaları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



İYİ Parti'deki FETÖ kavgası tüm hızıyla sürüyor. Son günlerdeki sert tartışmalar ve art arda gelen açıklamalar gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Peki İYİ Parti'deki kavga ne zaman başladı? Süreç içerisinde partideki yaşanan gelişmelere BÜYÜK RESİM olarak bakınca manidar aşamalar geçirildiği dikkati çekiyor.



İYİ Parti'de ağırlık Meral Akşener- Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun kontrolünde. 24 Haziran seçimleri öncesinde aday belirlemede en çok tartışılan parti İYİ Parti oldu. Partinin yapısı ve adayların tespiti Akşener- Koray Aydın ve Müsavat

Dervişoğlu tarafından yapıldı.



Gelelim FETÖ işine...

İYİ Parti'ye FETÖ'cülerin hakim olduğu ve perde arkasında yöneten güç oldukları şeklindeki tartışmalar, aslında İYİ PARTİ'NİN kurulması sırasında (25 Ekim 2017 tarihinde) başladı. Partinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın anlatımına göre Meral Akşener, Buğra Kavuncu'yu kurucu yapmak isteyince, FETÖ'cü olduğunu İDDİA ederek itiraz etti. Akşener, Kavuncu'yu kurucu yapmadı. 5 Nisan 2018'de İYİ Parti ilk büyük kongresini yaptı, Genel İdare Kurulu toplantısı partideki görev dağılımlarından dolayı tartışmalı geçti. Buğra Kavuncu'nun Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesi ise parti içinde daha çok "Ulusalcı- Milliyetçi" olarak anılan kanat için bardağı taşıran son damla olmuştu.



Tepeden inme Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği düşünülen Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'nın karışık ve girift ilişkileri, FETÖ ile olan teması, amcası eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu'nun FETÖ ile olan irtibatı bu rahatsızlığın en temel nedenlerinden biriydi.

Ümit Özdağ'ın bu sırada da itirazları oldu. Akşener, muhalif olanlarla görüşerek yükselen nabzı düşürdü.



24 Haziran seçimi öncesi hazırlanan milletvekili aday listelerinde ya geri sıralara düşürdü ya da seçilmeleri zor illere kondu. Kısa bir süreliğine yatışan kriz, İYİ Parti'de Yörük Ali Paşa olarak tanınan emekli Tuğgeneral Ali Aydın'ın istifası ile yeniden başladı. Ali Aydın, parti kurucularından GİK üyesi-Genel Başkan Başdanışmanıydı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz ve Balyoz mağduru emekli kurmay Albay Ali Türkşen istifa etti. Bu isimlerin bir özelliği de İYİ Parti'ye Ümit Özdağ tarafından davet edilmiş olmalarıydı.

Meral Akşener, aniden Buğra Kavuncu'yu İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi.

24 Haziran seçimlerinde Ümit Özdağ İstanbul'dan milletvekili seçildi.



KORAY AYDIN-ÜMİT ÖZDAĞ MÜCADELESİ

İstanbul'da Ümit Özdağ'ın adamı Ersin Beyaz İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran seçimlerini yürüttü. 2 Eylül 2018 tarihinde Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Buğra Kavuncu İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın desteklediği Buğra Kavuncu'nun karşısına Ümit Özdağ'ın desteklediği Kurucu İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ersin Beyaz çıktı. Kavuncu 416 oy alırken, Beyaz 254 oy aldı. Buğra Kavuncu, FETÖ'cü diye kurucu yapılmasını engelleyen Ümit Özdağ'dan intikamını almış oldu. Koray Aydın da, lider adayı olan Ümit Özdağ'ı en büyük ilde mağlup etti. Ümit Özdağ, Ankara İl Kongresi'nde de aday çıkardı. 21. 06.

2020 tarihinde yapılan kongrede Koray Aydın'ın desteklediği mevcut İl Başkanı Yetkin Öztürk seçildi. İYİ Parti eski GİK üyesi Tamer Kayaalp kaybetti. Koray Aydın'la Ümit Özdağ'ın çarpışması sürdü. Bursa ve Antalya'da Özdağ'ın desteklediği adaylar kaybetti. Büyük kongrede yaşanan olaylardan sonra konuşan Koray Aydın, Ümit Özdağ'a "Her yerde kaybetti.



ÖZDAĞ ADAY OLMADI DEĞİL, ADAY

OLAMADI. Ümit Özdağ 'aday olmadım' diyor, olmadın mı, olamadın mı? Çünkü İstanbul'da taraf oldun kaybettin, FETÖ'cü diye suçladın seçilen aday Buğra Kavuncu'yu.. Bursa'daki adayı da yine FETÖ'cü diye suçladın o da kazandı seçimi. Yine Ankara'da, Antalya'da aday çıkardın kaybettin her yerde kaybettin" dedi.



İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Koray Aydın-Müsavat Dervişoğlu kadrosuna karşı, lider adayı Özdağ zaten kaybetmeye başlamıştı. Yukarıda yazdığımız gibi, öne çıkma hamleleri de başarılı olamamıştı. Genel Merkez'de etkili olma şansını kaybedince, Genel İdare Kurulu'na aday olmamıştı. (Koray Aydın'a göre olamamıştı.) İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanlığı'nı veya Grup Başkan Yardımcılığı'nı düşünerek, TBMM'de öne çıkmayı bekliyordu. Ama engellendi.



ÜMİT ÖZDAĞ BOMBALADI



İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın yönlendirdiği iddia edilen KARA LİSTE İLE KİMLER TASFİYE EDİLDİ? Çarşaf liste olarak giri-len seçimlerde, ilk 75 ismin Meral Akşe-ner'in 'anahtar listesi' olduğu bilgisi kulislere yayıldı. Kongre devam eder-ken aniden, "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" baş-lıklı liste dağılmaya başladı. O listede şu isimler yer aldı: Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel.Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Berna Biçer ve İsmail Koncuk ise ne Genel İdare Kuru-lu'na ne de Merkez Disiplin Kurulu'na giremedi. Çizik yiyen diğer isimlerden Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel ve Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu'na yedek üye seçildi.



'KOLTUK ONLARIN, ADAMLIK BİZİM OLSUN'

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kongre sonrası yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" ifadelerini kullandı.

Çıray ise, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir.

Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek.

Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" dedi. Listeye tepki olarak 15 vekil parti grup toplantılarına katılmama kararı aldılar. Meral Akşener, muhalifle tek tek konuştu. Sıkıntı sürerken, Ümit Özdağ'ın bombaları ile FETÖ tartışması alevlendi.



MUHALİFLER İSTİFA EDECEKLER Mİ?

İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un da aralarında bulunduğu muhalifler, "Koray Aydın operasyonu kara liste hazırlayarak yapıyor" derken, Aydın ekibinin partiyi Cumhur İttifakı'yla masaya oturtmaya çalıştıkları için seslerini yükselttiklerini ifade ediyorlar. Bu konuda, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Akşener'e yönelik yaptığı "evine dön çağrısı" ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'nin "yerli ve milli" olduğu yönündeki yorumlarının ardından Akşener'in yaptığı "Başımıza tabanca dayasalar Cumhur İttifakı'na girmeyiz, ancak parlamenter sistemi kuracak anayasa masasına otururuz" sözleri kanıt olarak gösteriliyor. İYİ Parti, 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile 2019'daki yerel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın içinde yer almıştı. Ancak parti yönetimi, bir sonraki seçim için şimdiden kendisini herhangi bir ittifak modeliyle bağlamıyor. Sonraki seçim için Millet İttifakı seçenek olarak görülse de, "tek başına" veya AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kuran Ali Babacan (DEVA Partisi) ve Ahmet Davutoğlu'nu (Gelecek Partisi) da içine alabilecek şekilde sağ partilerle "üçüncü ittifak" seçeneğinin masada olabileceği ifade ediliyor. Bu durum partide "Millet İttifakı'ndan kopuyoruz gibi bir durum yok ama kendimizi de şimdiden bir ittifakla bağlamak istemiyoruz" diye ifade ediliyor.



İYİ PARTİ DAĞILIR MI?

Ümit Özdağ disipline verildi. Belli ki partiden ihraç edilecek. Peki partide başlayan iç tartışma dağılma süreci başlatır mı? İstifayla kopuşlar olur mu?

Ayrılanların, iktidar bloğuna gitmeyeceği ve yine muhalefet bloğunda kalacağına işaret ediliyor.